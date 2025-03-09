«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС

В ночь с 8 на 9 марта мск на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата американской МЛС между клубами «Атланта Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

В составе «Атланты» в матче принял участие российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек сборной России начал игру в стартовом составе и провёл встречу полностью.

«Юнайтед» набрали четыре очка в трёх матчах регулярного чемпионата и занимают девятую строчку в турнирной таблице МЛС, находясь в зоне плей-ин.

Видео: Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»