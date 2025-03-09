Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Анже. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Атланта Юнайтед – Нью-Йорк Ред Буллз, результат матча 9 марта 2025, счет 0:0, регулярный чемпионат МЛС — 2025

«Атланта» с Миранчуком сыграла вничью с «Нью-Йорк Ред Буллз» в МЛС
Комментарии

В ночь с 8 на 9 марта мск на поле стадиона «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия) завершился матч регулярного чемпионата американской МЛС между клубами «Атланта Юнайтед» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

США — Major League Soccer . МЛС
09 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Юнайтед
Атланта
Окончен
0 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Хэррисон

В составе «Атланты» в матче принял участие российский атакующий полузащитник Алексей Миранчук. Хавбек сборной России начал игру в стартовом составе и провёл встречу полностью.

«Юнайтед» набрали четыре очка в трёх матчах регулярного чемпионата и занимают девятую строчку в турнирной таблице МЛС, находясь в зоне плей-ин.

Календарь МЛС
Турнирная таблица МЛС

Видео: Миранчук поучаствовал в церемонии для лучших игроков «Атланты»

Материалы по теме
Экс-игрок клубов МЛС Мовсисян: Миранчук — суперталант с достижениями в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android