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Ди-Си Юнайтед – Спортинг Канзас-Сити, результат матча 9 марта 2025, счет 2:1, регулярный чемпионат МЛС — 2025

«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Ди-Си Юнайтед» в МЛС, Шапи вышел в стартовом составе
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В ночь с 8 на 9 марта мск на поле стадиона «Ауди Филд» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата американской МЛС между клубами «Ди-Си Юнайтед» и «Спортинг Канзас-Сити». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

США — Major League Soccer . МЛС
09 марта 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
Окончен
2 : 1
Спортинг Канзас-Сити
Канзас-Сити
0:1 Томми – 53'     1:1 Бентеке – 60'     2:1 Kijima – 68'    

На 53-й минуте счёт открыл немецкий нападающий гостей Эрик Томми. На 60-й минуте бельгийский форвард вашингтонцев Кристиан Бентеке забил ответный гол, реализовав пенальти. Японский опорный хавбек «Ди-Си Юнайтед» Хосей Киджима на 68-й минуте оформил победный для своей команды мяч.

Российский вингер «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов начал игру в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте.

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Видео: Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного

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