«Спортинг Канзас-Сити» проиграл «Ди-Си Юнайтед» в МЛС, Шапи вышел в стартовом составе

В ночь с 8 на 9 марта мск на поле стадиона «Ауди Филд» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата американской МЛС между клубами «Ди-Си Юнайтед» и «Спортинг Канзас-Сити». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

На 53-й минуте счёт открыл немецкий нападающий гостей Эрик Томми. На 60-й минуте бельгийский форвард вашингтонцев Кристиан Бентеке забил ответный гол, реализовав пенальти. Японский опорный хавбек «Ди-Си Юнайтед» Хосей Киджима на 68-й минуте оформил победный для своей команды мяч.

Российский вингер «Спортинга» Магомед-Шапи Сулейманов начал игру в стартовом составе и был заменён на 77-й минуте.

Видео: Дебютный гол Шапи за «Хапоэль» со штрафного