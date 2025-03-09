ЦСКА провёл третий матч подряд «на ноль» в РПЛ

Московский ЦСКА не пропускает голов в трёх матчах Российской Премьер-Лиги подряд. 8 марта 2025 года красно-синие в игре 20-го тура РПЛ победили на своём поле «Химки» со счётом 1:0 — эта встреча стала третьей в «сухой» серии обороны армейцев.

Ранее ЦСКА сыграл выездную ничью с «Зенитом» 1 марта 2025 года со счётом 0:0 и победил на выезде воронежский «Факел» 8 декабря 2024 года — 1:0. В последний раз красно-синие пропустили в чемпионате России 30 ноября 2024 года в домашней игре 17-го тура РПЛ с казанским «Рубином» — 2:2.

ЦСКА набрал 35 очков в 20 матчах и занимает в таблице РПЛ шестое место.

Видео: Закладка первого камня для новой базы ЦСКА