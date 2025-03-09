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ЦСКА провёл третий матч подряд «на ноль» в РПЛ

ЦСКА провёл третий матч подряд «на ноль» в РПЛ
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Московский ЦСКА не пропускает голов в трёх матчах Российской Премьер-Лиги подряд. 8 марта 2025 года красно-синие в игре 20-го тура РПЛ победили на своём поле «Химки» со счётом 1:0 — эта встреча стала третьей в «сухой» серии обороны армейцев.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

Ранее ЦСКА сыграл выездную ничью с «Зенитом» 1 марта 2025 года со счётом 0:0 и победил на выезде воронежский «Факел» 8 декабря 2024 года — 1:0. В последний раз красно-синие пропустили в чемпионате России 30 ноября 2024 года в домашней игре 17-го тура РПЛ с казанским «Рубином» — 2:2.

ЦСКА набрал 35 очков в 20 матчах и занимает в таблице РПЛ шестое место.

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Турнирная таблица РПЛ

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