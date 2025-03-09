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19:15 Мск
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Ари: через пару лет у России будет очень сильная сборная

Ари: через пару лет у России будет очень сильная сборная
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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари высказался о потенциале сборной России.

«Последние два-три года «Краснодар» хорошо начинал, а в концовке всё равно побеждал «Зенит». Со «Спартаком» похожая история. В конце прошлого года я был на их матче с Нижним Новгородом. Уже снег в Москве шёл. «Спартак» играл очень хорошо, мне понравилось! На «Локомотиве» я ещё не был, но все говорят, что у них есть большой талант — Батраков. Лет пять назад чемпионат России был выше уровнем, но сейчас хорошее время для развития молодых игроков. Думаю, через пару лет сборная России будет очень сильной. Надеюсь, что к тому времени её вернут в международные турниры, а клубы — в еврокубки», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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