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Ари: не понимаю, почему «Краснодар» не стал чемпионом в прошлом году

Ари: не понимаю, почему «Краснодар» не стал чемпионом в прошлом году
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Экс-нападающий «Краснодара» Ари высказал мнение о своём бывшем клубе, который в сезоне-2023/2024 занял второе место в РПЛ с шансами на чемпионство до последних секунд заключительного тура.

«Галицкий создал крутой проект. У клуба прекрасная инфраструктура: академия, база, стадион. Для футболистов это очень важно. И президент хочет, чтобы его команда играла красиво, примерно как «Барселона». Его не интересовал сиюминутный результат. А глобальный результат складывается из многих факторов: инфраструктура, финансовые условия, атмосфера в коллективе. В «Краснодаре» всё это есть. Мне непонятно, почему они не стали чемпионами в прошлом году — играли-то хорошо», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В итоговой турнирной таблице РПЛ-2023/2024 «Краснодар» отстал от ставшего чемпионом «Зенита» на одно очко.

Полное интервью с Ари читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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Видео: Медведев и Хашиг гуляют перед матчем «Краснодар» — «Зенит»

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