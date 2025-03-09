Стало известно, когда может состояться отменённый матч между «Барселоной» и «Осасуной»

Матч 27-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Осасуной», отменённый из-за смерти врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии, может состояться 26 апреля или 21 мая. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в случае если сине-гранатовые выйдут в финалы Лиги чемпионов и Кубка Испании, то встреча может состояться 21 мая. При условии что каталонский клуб покинет Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала и не пройдёт в финал национального Кубка, то игра с «Осасуной» может быть проведена 26 апреля, в день решающего матча Кубка Испании.

После 26 игр Ла Лиги «Барселона» набрала 57 очков и занимает первое место. «Осасуна» заработала 33 очка и располагается на 11-й строчке.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: