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Стало известно, когда может состояться отменённый матч между «Барселоной» и «Осасуной»

Стало известно, когда может состояться отменённый матч между «Барселоной» и «Осасуной»
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Матч 27-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Осасуной», отменённый из-за смерти врача первой команды Карлеса Миньярро Гарсии, может состояться 26 апреля или 21 мая. Об этом сообщает AS.

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Перенесён
Осасуна
Памплона

По информации источника, в случае если сине-гранатовые выйдут в финалы Лиги чемпионов и Кубка Испании, то встреча может состояться 21 мая. При условии что каталонский клуб покинет Лигу чемпионов на стадии 1/8 финала и не пройдёт в финал национального Кубка, то игра с «Осасуной» может быть проведена 26 апреля, в день решающего матча Кубка Испании.

После 26 игр Ла Лиги «Барселона» набрала 57 очков и занимает первое место. «Осасуна» заработала 33 очка и располагается на 11-й строчке.

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