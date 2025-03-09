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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: уверены, что Тюкавин вернётся и будет играть ещё лучше

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: уверены, что Тюкавин вернётся и будет играть ещё лучше
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о травме нападающего бело-голубых Константина Тюкавина, который повредил переднюю крестообразную связку правого колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— Когда узнал о диагнозе Кости Тюкавина, были разные мысли. Конечно, очень обидно. У всех разная реакция, мне просто было очень жаль и обидно. Ещё когда я увидел, что он покидает поле, мы с доктором списались, он сказал, что есть подозрение на передний «крест». Наверное, всё самое грустное в этом произошло в тот день. Но Костя парень молодой, очень талантливый и спортивный. Мы уверены, что он вернётся, будет играть дальше и ещё лучше.

— У Тюкавина нет равноценной замены в «Динамо»?
— А кто был лучшим игроком чемпионата в прошлом году? Получается, что лучше него нет, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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