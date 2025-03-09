Ари: главное в команде — это атмосфера. В «Торпедо» она супер

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари рассказал об атмосфере в клубе, а также поделился воспоминаниями о периоде игры в составе «АЗ Алкмар» в Нидерландах.

«По своему футбольному опыту знаю: главное в команде — это атмосфера. В «Торпедо» она — супер. Олег (Кононов) — молодец. Я не боюсь сказать, что эта команда добьётся высокого результата, потому что вижу, как парни работают, как уважают друг друга. Новых ребят в коллективе приняли как родных. Взаимоотношения между русскими игроками и легионерами — топ. В одной из моих команд было деление на группы: одна, вторая, третья. Не буду называть клуб.

В условиях разобщённости сложно добиться результата. Когда я играл в Нидерландах, в АЗ собралась приличная компания: Грациано Пелле, Серхио Ромеро, Муса Дембеле, несколько ребят из сборной Бельгии. Но была пара токсичных ребят, которые отравляли атмосферу в коллективе. Луи ван Гал убрал их — и на следующий год мы стали чемпионами! Вот что значит здоровый микроклимат. Вот в «Торпедо» сейчас такая атмосфера. Несмотря на нагрузки, все на позитиве и получают кайф от футбола. Глядя на ребят, мне самому хочется выскочить на поле!» — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.