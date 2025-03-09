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Мбаппе выразил соболезнования в связи с кончиной врача «Барселоны»

Мбаппе выразил соболезнования в связи с кончиной врача «Барселоны»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выразил соболезнования в связи с кончиной врача первой команды «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. В субботу, 8 марта, по причине смерти Гарсии был отменён матч 27-го тура испанской Примеры между сине-гранатовыми и «Осасуной».

Испания — Примера . 27-й тур
08 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Перенесён
Осасуна
Памплона

«Покойся с миром, Карлес», — написал Мбаппе в своём аккаунте в социальной сети, выложив фотографию Карлеса Гарсии.

Ранее в СМИ появилась информация, что игра между «Барселоной» и «Осасуной» может состояться либо 26 апреля, либо 21 мая в зависимости от выступлений сине-гранатовых в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

После 26 игр Ла Лиги «Барселона» набрала 57 очков и занимает первое место. «Осасуна» заработала 33 очка и располагается на 11-й строчке.

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