Экс-форвард «Спартака» Ари: хочу назначить девушку главным тренером в своём клубе

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари, ранее выступавший в составе «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива», высказался о женщинах в мужском футболе.

«Многие думают, что футбол — не женское дело. Но Мария с Натальей (президент «Атлетико Сеаренсе» и жена Ари. — Прим. «Чемпионата») заслужили уважение своей работой. Ты знаешь, что президент «Палмейраса» — женщина (Лейла Перейра. — Прим. «Чемпионата»)? Они выиграли чемпионат Бразилии, Кубок Либертадорес. Пол тут не имеет значения! Главное — любовь к футболу и опыт. У меня есть идея — поставить девушку тренером в своём клубе.

Моя подруга играла в футбол в России и в Бразилии. В отсутствие Марты была капитаном в сборной. Сейчас она получила тренерскую лицензию. Человек заслуженный, опытный — почему она не может тренировать мужскую команду?

Ей 39 лет, как и мне, но она ещё играет и параллельно учится. Когда закончит — приглашу её в свой клуб. Я не делю людей футбола по гендерному признаку.

Возможно, у меня тоже был бы скепсис, если бы я не видел плодов работы своей жены. Она самостоятельно всё организовала в нашей школе — от поиска формы до привлечения тренеров. Я не считаю футбол сугубо мужской сферой», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.