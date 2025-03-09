Сегодня, 9 марта, в 20-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 9 марта (время — московское):

16:30. «Крылья Советов» – «Акрон»;

19:30. «Рубин» – «Спартак».

На текущий момент на первой строчке находится «Краснодар», заработавший 43 очка за 20 матчей. На втором месте располагается «Зенит», также набравший 43 очка после 20 игр. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак» с 40 очками после 19 туров.

В зоне стыковых матчей находятся махачкалинское «Динамо» (18 очков) и «Ахмат» (17 очков). В зоне прямого вылета располагаются воронежский «Факел», имеющий в своём активе 14 очков, и «Оренбург», набравший восемь очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: