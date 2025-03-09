Сегодня, 9 марта, в 23-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 пройдут четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 9 марта:

13:00 мск. «Сокол» — «Нефтехимик»;

16:00 мск. «Шинник» — «СКА-Хабаровск»;

16:00 мск. «Сочи» — «Урал»;

17:00 мск. «Торпедо» — «Уфа».

Турнирную таблицу Первой лиги сезона-2024/2025 возглавляет калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 46 очков за 22 матча. На втором месте находится московское «Торпедо», у которого 43 очка. На третьей строчке располагается новороссийский «Черноморец» (40), на четвёртой — екатеринбургский «Урал» (38). В зоне вылета — «Тюмень» (16), владикавказская «Алания» (19) и саратовский «Сокол» (20).