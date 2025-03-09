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«Рубин» — «Спартак»: во сколько начнётся матч 20-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Рубин» и «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена (Казань Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем туре «Рубин» уступил «Ахмату» со счётом 1:2, а «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 2:0.

Казанский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 26 очков за 19 матчей. Красно-белые заработали 40 очков после 19 игр и располагаются на третьей строчке. На первом месте с 43 очками находится «Краснодар».

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