Форвард ЦСКА Мусаев: проблем с реализацией у меня нет, просто надо больше работать

Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев высказался о своей игре в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я думаю, что команда в хорошей форме. Не пропускаем две игры подряд, а в нападении должны прибавить. Надеюсь, к следующей игре уже будет лучше.

Сегодня и в прошлой игре не забил и я. Проблем никаких нет, просто надо больше работать. Партнёры содействуют тому, чтобы я забивал. У меня есть моменты — это самое главное. Чем раньше я забью, тем лучше», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В нынешнем сезоне Мусаев сыграл за ЦСКА 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 3,5 млн.