Нападающий «Химок» Садыгов: на бумаге наш состав сильный, но чего-то не хватает

Форвард подмосковных «Химок» Илья Садыгов подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с ЦСКА (0:1). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

«ЦСКА нас просто додавил. Один момент всё решил — мы не доиграли. Всем тяжело вкатываться в сезон после паузы — все в одинаковых условиях. Обидно, что проиграли — могли отстоять одно очко.

На бумаге наш состав действительно сильный, но чего-то не хватает. Лучше это спросить у тренера», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги сыграют с грозненским «Ахматом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 43 очка.