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Нападающий «Химок» Садыгов: на бумаге наш состав сильный, но чего-то не хватает

Нападающий «Химок» Садыгов: на бумаге наш состав сильный, но чего-то не хватает
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Форвард подмосковных «Химок» Илья Садыгов подвёл итоги матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с ЦСКА (0:1). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 0
Химки
Химки
1:0 Роша – 90+3'    

«ЦСКА нас просто додавил. Один момент всё решил — мы не доиграли. Всем тяжело вкатываться в сезон после паузы — все в одинаковых условиях. Обидно, что проиграли — могли отстоять одно очко.

На бумаге наш состав действительно сильный, но чего-то не хватает. Лучше это спросить у тренера», — сказал Садыгов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 20 сыгранных матчей «Химки» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. В следующем туре подопечные Франка Артиги сыграют с грозненским «Ахматом». Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 43 очка.

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Гол Роши на 90+3-й минуте — в видеообзоре матча ЦСКА с «Химками» в 20-м туре РПЛ
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