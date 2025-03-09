Президент «Барселоны» сделал заявление в связи с кончиной врача команды

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил с заявлением в связи с кончиной врача первой команды «Барселоны» Карлеса Миньярро Гарсии. В субботу, 8 марта, по причине смерти Гарсии был отменён матч 27-го тура испанской Примеры между сине-гранатовыми и «Осасуной».

«Я хочу сообщить от имени «Барселоны» о кончине врача Карлеса Миньярро, человека, которого все очень любили. Всем было очень грустно из-за этой новости, поскольку он являлся дорогим человеком для нас. Это человек, который был рядом во всех поездках и заботился о футболистах и персонале. Он не отказывал в помощи никому. Карлес являлся отличным профессионалом и врачом.

Случившееся должно сделать нас сильными. В подобные моменты печали и боли лучше всего было попросить о переносе [матча с «Осасуной»], что мы и сделали. Клуб связался с президентом Ла Лиги, он всё прекрасно понял и уладил все формальности. Мы получили максимальное понимание со стороны «Осасуны», её менеджеров и тренера. «Осасуна» была готова помочь нам сделать всё необходимое.

Это очень болезненная новость, которая заставляет нас чувствовать себя подавленными и шокированными. Клуб связался с женой и матерью Карлеса. Для нас было важно, чтобы они узнали о произошедшем немедленно. У Карлеса остались двое детей, Жерар и Элана. Его жена была крайне поражена, что понятно и логично. Мы оказываем им полную поддержку и просим понимания у наших болельщиков и футбольного мира. Я заметил наличие максимального понимания, когда мы сообщили о нашем решении [о переносе матча]. Из уважения к доктору, его семье, игрокам, персоналу и работникам мы подумали, что лучше всего перенести матч. Мы приняли правильное решение», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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