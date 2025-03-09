Гвардиола: «Манчестер Сити» надо что-то делать, место в ЛЧ не свалится с неба

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «горожанам» нужно потрудиться ради места в Лиге чемпионов УЕФА.

«Мы должны играть лучше. Надо что-то делать, место в Лиге чемпионов не свалится с неба. Ситуация такая, какая есть. Осталось 10 туров, мы сыграем с «Брайтоном» в следующую среду и затем посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

После 28 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ и замыкает зону попадания в ЛЧ. В следующем туре подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Брайтоном». Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.