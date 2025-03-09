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Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, сколько денег потратил на клуб в Бразилии

Бывший нападающий сборной России Ари рассказал, сколько денег потратил на клуб в Бразилии
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Бывший нападающий сборной России Ари, ныне занимающий должность спортивного директора московского «Торпедо», рассказал, сколько денег потратил на свой клуб в Бразилии. Напомним, экс-футболист является владельцем клуба «Атлетико Сеаренсе».

«Содержание команды обходилось дорого, я же сам всё тащил, в одиночку. За восемь лет я вложил в «Атлетико Сеаренсе» € 7-8 млн своих личных средств. За это время я приобрёл широкие связи среди агентов, президентов других клубов. Зная меня, они охотнее отдают футболистов в аренду. Это позволило немного оптимизировать расходы на содержание клуба.

Зарплаты в третьем-четвёртом дивизионах Бразилии — максимум € 1000. Премиальных за победы нет — только за решение задачи на сезон, за чемпионство. Четвёртый дивизион Бразилии — не то место, где я как инвестор могу много заработать. Мы привлекаем в команду молодых ребят и развиваем их с перспективой дальнейшей аренды или продажи», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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