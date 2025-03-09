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Ари: я счастлив вернуться в Россию. Уже ощущаю себя больше русским, чем бразильцем

Ари: я счастлив вернуться в Россию. Уже ощущаю себя больше русским, чем бразильцем
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Спортивный директор московского «Торпедо» Ари высказался о том, что первым из бразильцев занял подобную должность в российском клубе.

«Для меня это нормально. Я же играл за сборную России и, как уже сказал, ощущаю себя больше русским, чем бразильцем. Так получилось, что первыми мы подписали в «Торпедо» иностранных игроков, но важнейшим направлением своей работы я считаю поиск молодых российских талантов. Иностранцы тоже необходимы, чтобы помогать местным талантам своим опытом. Но, мне кажется, во всех командах, которые становились чемпионами России, костяк команды был русским», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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