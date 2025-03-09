«Ливерпуль» готов заплатить € 50 млн за игрока, в котором видят замену Нуньесу — EK

«Ливерпуль» готовит предложение для «Брайтона» о покупке 23-летнего форварда Жуана Педро, в котором «чайки» видят долгосрочную замену для нападающего Дарвина Нуньеса. Об этом сообщает Empire of the Kop.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить «Брайтону» € 50 млн за трансфер бразильского футболиста. Подчёркивается, что руководству «Ливерпуля» нравится умение Педро сыграть не только в центре нападения, но и на флангах.

В нынешнем сезоне Педро принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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