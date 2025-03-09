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Марк-Андре тер Штеген выразил соболезнования в связи с кончиной врача «Барселоны»

Марк-Андре тер Штеген выразил соболезнования в связи с кончиной врача «Барселоны»
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32-летний вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген выразил соболезнования в связи с кончиной врача первой команды каталонцев Карлеса Миньярро Гарсии. В субботу, 8 марта, по причине смерти Гарсии был отменён матч 27-го тура испанской Примеры между сине-гранатовыми и «Осасуной».

«У меня нет слов… Я посылаю всю свою силу и поддержку твоей семье и друзьям. Покойся с миром. Нам будет очень не хватать тебя, и ты всегда будешь в наших сердцах, Карлес», — написал голкипер на своей странице в соцсетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что игра между «Барселоной» и «Осасуной» может состояться либо 26 апреля, либо 21 мая в зависимости от выступлений сине-гранатовых в Лиге чемпионов и Кубке Испании.

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