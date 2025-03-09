Ари: фанаты «Спартака» считают, что их команда каждый год должна становиться чемпионом

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», высказался о чемпионстве в составе железнодорожников.

«У «Спартака» есть история, традиции. Фанаты клуба считают, что их команда должна каждый год становиться чемпионом. Возможно, «Локомотив» уступает этим двум клубам в уровне инфраструктуры, но мы брали золото. Тренер Сёмин сделал хорошую команду и создал отличную атмосферу в раздевалке. Этот успех — прежде всего его заслуга», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, форвард стал чемпионом России вместе с красно-зелёными в сезоне-2017/2018.