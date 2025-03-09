Relevo: Рюдигер хочет остаться в «Реале» до 2026 года, а затем поехать к саудовцам

Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер намерен остаться в клубе до лета 2026 года, когда у него закончится контракт. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, высокий уровень интереса к 32-летнему футболисту проявляют клубы из Саудовской Аравии. Сам игрок также хочет провести оставшуюся часть карьеры в саудовской лиге, но только после завершения контракта с «Реалом».

Подчёркивается, что Рюдигер желает остаться в стане «сливочных», поскольку хочет выиграть ещё больше трофеев. Кроме того, немецкий футболист является лидером в раздевалке и пользуется уважением болельщиков.

Защитник присоединился к «Королевскому клубу» летом 2022 года. За этот период он принял участие в 141 матче во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

Необычный подкат Рюдигера под Мбаппе на тренировке: