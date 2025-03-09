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Ари: хорошо быть спортивным директором «Барселоны» или «Манчестер Сити»

Ари: хорошо быть спортивным директором «Барселоны» или «Манчестер Сити»
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Спортивный директор московского «Торпедо» Ари поделился мыслями об образце специалиста, занимающего данную должность.

«Хорошо быть директором «Барселоны» или «Манчестер Сити»: структура есть, деньги есть. Ты можешь купить лучших футболистов мира. Гораздо сложнее найти относительно недорогого молодого футболиста и развить его. Это наш случай.

Работы очень много. Нужно смотреть много игр, разговаривать с разными людьми. На сегодняшний день мы пока не можем покупать звёзд из топ-клубов, игроков сборных. Моя главная задача — находить для «Торпедо» молодых недорогих футболистов, прежде всего российских, которые будут расти вместе с нашей командой. Я всегда работал честно и открыто. Надеюсь, что мои знания, трудолюбие и опыт помогут нашему клубу», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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