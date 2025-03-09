Relevo: «Барселона» существенно повысит зарплату Рафинье на фоне интереса саудовцев к нему

В минувшем сезоне саудовский «Аль-Хиляль» был готов заплатить «Барселоне» € 100 млн за покупку крайнего нападающего Рафиньи, а также предлагал самому футболисту зарплату в размере € 15 млн. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, в каталонском клубе знают, что интерес саудовских клубов к Рафинье сохраняется, несмотря на отсутствие конкретного предложения по нему на текущий момент. «Барселона» намерена сохранить бразильского нападающего в команде и готовит для него новый контракт, подписав который, он станет одним из самых высокооплачиваемых игроков испанского гранда.

Действующее трудовое соглашение 28-летнего вингера рассчитано до лета 2027 года. Ранее в СМИ появлялась информация, что сине-гранатовые готовы продлить его до 2030 года.

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