Форвард «Динамо» Мх Агаларов — о матче с «Динамо»: не дело так безалаберно проигрывать

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов поделился мнением о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (4:0).

«После такой игры каждый из нас должен покопаться в себе. Не дело так безалаберно проигрывать. Много наших болельщиков пришло поддержать — благодарны им за это. Постараемся разобраться, но главное не закапывать себя и не опускать голову. Надо разобрать ошибки и найти эмоции, которые помогут нам обыгрывать в следующих матчах», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 матчей чемпионата России махачкалинский клуб набрал 18 очков и занимает 13-е место.

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