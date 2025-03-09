Форвард «Динамо» Мх Агаларов — о матче с «Динамо»: не дело так безалаберно проигрывать
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов поделился мнением о матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (4:0).
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маухуб – 7' 2:0 Гладышев – 46' 3:0 Фомин – 65' 4:0 Бальбуэна – 84'
«После такой игры каждый из нас должен покопаться в себе. Не дело так безалаберно проигрывать. Много наших болельщиков пришло поддержать — благодарны им за это. Постараемся разобраться, но главное не закапывать себя и не опускать голову. Надо разобрать ошибки и найти эмоции, которые помогут нам обыгрывать в следующих матчах», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
После 20 матчей чемпионата России махачкалинский клуб набрал 18 очков и занимает 13-е место.
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