Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал, как отреагировал на цитаты Лички в соцсетях

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о постах главного тренера бело-голубых Марцела Лички в социальных сетях.

— После матча с «Ростовом» в социальных сетях Марцела Лички появилась цитата: «Если ты не видишь себя победителем, тогда ты не сможешь выступать как победитель». Как вы расценили её?

— Я согласился с этой мыслью. Вы видели игру с «Динамо» Мх? Она вам понравилась? Вот и ответ. Мне сложно комментировать посты в социальных сетях. Что имелось в виду — нужно спросить у Марцела.

В этой цитате я не вижу ничего провокационного. Перед игрой мы общаемся только об игре, — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.