«Думал, максимум жёлтая». Игрок «Факела» Якимов — об удалении в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Факела» Вячеслав Якимов поделился мнением об эпизоде в первом тайме матча 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2), где он нарушил правила на нападающем Лусиано Гонду и получил прямую красную карточку.
«Он [Лусиано] находился передо мной, мне просто бежать некуда было. Прихватил на долю секунды, чтобы дальше бежать. Он остановился. Тактический фол, думал, максимум жёлтая.
Извинился перед командой. Ребята отнеслись с пониманием и не согласны с красной карточкой», — сказал Якимов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Якимов принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.
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