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«Крылья Советов» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 16:30

«Крылья Советов» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 20-го тура РПЛ начнётся в 16:30
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Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк (Калуга). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 сыгранных матчей «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 22 очка. Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 43 очка.

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Турнирная таблица РПЛ
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