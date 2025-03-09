«Реал» Мадрид — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 18:15

Сегодня, 9 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 26 сыгранных матчей «Реал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 54 очка. «Райо Вальекано» после аналогичного количества игр занимает седьмое место, заработав 36 очков. Турнирную таблицу чемпионата Испании сезона-2024/2025 возглавляет каталонская «Барселона», у которой 57 очков.