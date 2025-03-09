Стало известно, при каких обстоятельствах игроки «Барселоны» узнали о смерти врача команды

Футболисты «Барселоны» не знали о кончине врача команды Карлеса Миньярро Гарсии до прибытия на стадион «Олимпик Льюис Компанис», где в субботу, 8 марта, должен был состояться матча 27-го тура Ла Лиги с «Осасуной». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, Гарсия умер в номере отеля, из которого команда выезжала на игру. Во время посадки в автобус некоторые футболисты «Барселоны» обратили внимание на отсутствие в нём врача. Это побудило одного из сотрудников подняться в номер к Гарсии, где и было обнаружено его тело. Ответственные лица приняли решение, что команде не сообщат о случившемся до приезда на стадион.

Находясь на стадионе, президент каталонского клуба Жоан Лапорта спустился к игрокам, чтобы сообщить им, а также персоналу о кончине Гарсии. Подчёркивается, что футболисты были шокированы данной новостью. В результате «Барселона» приняла решение о переносе матча с «Осасуной».

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