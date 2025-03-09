«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 28-го тура АПЛ начнётся в 19:30
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Сегодня, 9 марта, состоится матч 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор (Манчестер, Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Англия — Премьер-лига . 28-й тур
09 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
После 27 сыгранных матчей «Манчестер Юнайтед» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. «Арсенал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2024/2025 возглавляет «Ливерпуль», у которого 70 очков.
Комментарии
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