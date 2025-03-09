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«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Зиркзее по окончании сезона — Give me Sport

«Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Зиркзее по окончании сезона — Give me Sport
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Руководство «Манчестер Юнайтед» довольно нападающим Джошуа Зиркзее и не хочет его продавать в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Give me Sport.

По информации источника, «красные дьяволы» довольны игрой 23-летнего Зиркзее, который в 41 матче забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Отмечается, что в зимнее трансферное окно форвардом сборной Нидерландов интересовались «Ювентус» и «Милан», но Джошуа принял решение остаться на «Олд Траффорд», но и само руководство английского клуба не планировало расставаться с игроком.

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 42 млн.

В воскресенье, 9 марта, «Манчестер Юнайтед» на своём поле примет лондонский «Арсенал» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025.

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