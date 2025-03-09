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«Нет расизму». «Зенит» сделал заявление по ситуации с оскорблениями Вендела в Воронеже

«Нет расизму». «Зенит» сделал заявление по ситуации с оскорблениями Вендела в Воронеже
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Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале опубликовала обращение основной команды сине-бело-голубых по ситуации с полузащитником Венделом, который подвергся расистским оскорблениям во время матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2), прошедшего в Воронеже.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта.

Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьётся за цвета и город, который называем своим домом.

Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», — написано в соцсети «Зенита».

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