«Нет расизму». «Зенит» сделал заявление по ситуации с оскорблениями Вендела в Воронеже

Пресс-служба «Зенита» в телеграм-канале опубликовала обращение основной команды сине-бело-голубых по ситуации с полузащитником Венделом, который подвергся расистским оскорблениям во время матча 20-го тура РПЛ с «Факелом» (0:2), прошедшего в Воронеже.

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта.

Наша команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты. Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьётся за цвета и город, который называем своим домом.

Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России», — написано в соцсети «Зенита».

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