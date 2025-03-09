В ЦСКА сообщили, когда CAS может вынести решение по делу Федотова

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о заседании по делу о выплате денежной компенсации за досрочное расторжение контракта бывшему главному тренеру команды Владимиру Федотову, которое состоялось в пятницу, 7 марта. Брейдо сообщил, что соответствующее решение по данному делу может быть вынесено примерно к июню.

«Слушания были долгими, более 11 с половиной часов, закончили ближе к полуночи. Заслушали показания сторон, свидетелей. Теперь арбитры удалились для формирования решения. Но на это, исходя из практики, может потребоваться ещё около четырёх месяцев», — приводит слова Брейдо «РИА Новости Спорт».

Напомним, российский специалист тренировал красно-синих с 2022 по 2024 год. Его контракт с ЦСКА был рассчитан на три года. В минувшем июне армейцы объявили об уходе Федотова с занимаемой им должности. В августе стало известно, что тренер подал иск к армейцам в палату по разрешению споров РФС на 200 млн рублей. Однако она отказала Федотову в выплате компенсации со стороны ЦСКА за досрочный разрыв соглашения, после чего специалист обратился в CAS.

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