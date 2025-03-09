Даниил Уткин: болею за «Краснодар», клуб уже должен выиграть РПЛ

Полузащитник грозненского «Ахмата» Даниил Уткин высказался об игре «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Считаю, что «Краснодар» уже должен выиграть чемпионство. Ментально они должны быть сильнее всех, и только тогда смогут это сделать. Сейчас я вижу, что у них есть команда.

Матч с «Пари НН» я не видел, но раз «Краснодар» выиграл, значит, они молодцы. Я, конечно, болею за них», — сказал Уткин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

После 20 сыгранных матчей «Краснодар» располагается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с «Ростовом».