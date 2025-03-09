В «Акроне» сообщили, что форварду Беншимолу была проведена операция

Главный врач «Акрона» Руслан Засиев сообщил, что нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол пропустит около месяца из-за операции, которая была сделана игроку после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:2). Форварду была проведена операция по пластике паховой грыжи.

«Жилсона давно беспокоила эта проблема. Консервативные методы лечения не оказывали стойкого эффекта, и мы приняли решение об оперативном вмешательстве. Игрок уже вернулся из клиники в расположение команды для дальнейшей реабилитации. Надеемся, что через четыре недели он вернётся в строй», — приводит слова Засиева пресс-служба клуба в телеграм-канале.