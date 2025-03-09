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Ари: без качественных россиян «Зенит» не выиграл бы столько титулов

Ари: без качественных россиян «Зенит» не выиграл бы столько титулов
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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», высказался о важности наличия качественных российских футболистов в составе для достижения результатов.

«Классные легионеры дают результат. Но в «Зените» наряду с иностранцами хватает российских футболистов. Я уверен, что, если бы у «Зенита» не было качественных россиян, он не выиграл бы столько титулов. В футболе важен коллектив, а для его создания обязательно нужны местные игроки. Если на восьми позициях у них играют классные иностранцы, а на трёх оставшихся — средние российские футболисты, соперники будут этим пользоваться. Сколько бы легионеров у тебя ни было, без качественных россиян сильной команде не обойтись», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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