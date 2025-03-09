Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари рассказал, какого совета Галицкого ослушался

Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари рассказал, какого совета Галицкого ослушался
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», рассказал, какого совета владельца «быков» Сергея Галицкого он ослушался.

«Мне бы хотелось поговорить с ним — не про бизнес даже, про жизнь. Узнать, как у него дела, как здоровье. Галицкий — топ. Я брал пример с «Краснодара», когда начинал свой проект в Бразилии. Хотя он мне однажды сказал: «Ари, не надо покупать футбольный клуб. Инвестируй в другой бизнес». Но мы мыслим с ним одинаково. Я тоже люблю помогать детям осуществлять их мечты. Когда меня не станет, я не унесу с собой то, что заработал в футболе. Когда я начал вкладывать деньги в свою команду, все говорили: «Ты сумасшедший». А я отвечал: «Помните того полуголодного паренька из фавел, у которого даже бутс не было? Видели, как он плакал, когда подписал первый профессиональный контракт?» Меня вдохновляют такие истории. Для Галицкого футбол — это тоже про душу, а не про деньги», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, экс-футболист также является владельцем клуба «Атлетико Сеаренсе».

Материалы по теме
«Галицкий сказал: Ари, не покупай клуб!» Самое неожиданное назначение зимы в нашем футболе
Эксклюзив
«Галицкий сказал: Ари, не покупай клуб!» Самое неожиданное назначение зимы в нашем футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android