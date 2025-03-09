Экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари рассказал, какого совета Галицкого ослушался

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», рассказал, какого совета владельца «быков» Сергея Галицкого он ослушался.

«Мне бы хотелось поговорить с ним — не про бизнес даже, про жизнь. Узнать, как у него дела, как здоровье. Галицкий — топ. Я брал пример с «Краснодара», когда начинал свой проект в Бразилии. Хотя он мне однажды сказал: «Ари, не надо покупать футбольный клуб. Инвестируй в другой бизнес». Но мы мыслим с ним одинаково. Я тоже люблю помогать детям осуществлять их мечты. Когда меня не станет, я не унесу с собой то, что заработал в футболе. Когда я начал вкладывать деньги в свою команду, все говорили: «Ты сумасшедший». А я отвечал: «Помните того полуголодного паренька из фавел, у которого даже бутс не было? Видели, как он плакал, когда подписал первый профессиональный контракт?» Меня вдохновляют такие истории. Для Галицкого футбол — это тоже про душу, а не про деньги», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, экс-футболист также является владельцем клуба «Атлетико Сеаренсе».