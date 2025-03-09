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«Челси» может усилить состав 22-летним форвардом из Лиги 1 — Caught Offside

«Челси» может усилить состав 22-летним форвардом из Лиги 1 — Caught Offside
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«Челси» заинтересован в приобретении 22-летнего центрального нападающего «Страсбурга» Эмануэля Эмеги. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, французский клуб готов рассмотреть предложения по трансферу нидерландского футболиста в размере € 22-25 млн. Подчёркивается, что за форвардом следят и другие клубы из чемпионата Англии, однако у «Челси» больше всего шансов подписать его, поскольку в 2023 году американский консорциум, владеющий «синими», также приобрёл «Страсбург».

В нынешнем сезоне Эмега принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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