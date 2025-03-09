Марцел Личка рассказал о состоянии травмированных футболистов «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал о состоянии травмированных футболистов своей команды.

— На следующей неделе будет два важных матча с ЦСКА и «Локомотивом». Сегодня отсутствовала большая группа футболистов. Кто из них будет готов сыграть в них?

— На Лунёва рассчитываем 100%, потому что он уже утром тренировался индивидуально. К сожалению, Макаров заболел, подхватил какой-то вирус – то же самое, что было у Гладышева и Лещука перед «Ростовом». Нико (Маричаль), Луису (Чавесу) и Диего (Лаксальту) нужно побольше времени на восстановление. Вряд ли они сыграют на следующей неделе. У Милана (Майсторовича) проблемы с пахом – думаю, он поедет в Сербию, где ему делали операцию, — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».