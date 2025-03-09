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«Пеп не слышал гимна другого турнира». Фердинанд — о возможном непопадании «Сити» в ЛЧ

«Пеп не слышал гимна другого турнира». Фердинанд — о возможном непопадании «Сити» в ЛЧ
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о потенциальном непопадании «Манчестер Сити» в Лигу чемпионов следующего сезона.

«Это [участие в Лиге чемпионов] единственное, о чём думает Пеп [Гвардиола]. Он никогда не слышал другого гимна. Гвардиола слышал только звуки Лиги чемпионов. Он не знает, что это такое [гимн Лиги Европы]. Он не понял бы, где находится (улыбается). Я не думаю, что стоит ждать подобного от этой команды, учитывая их качество и опыт», — приводит слова Фердинанда TNT Sports.

После 28 матчей чемпионата Англии команда Хосепа Гвардиолы набрала 47 очков и занимает четвёртое место, отставая от третьей строчки на четыре очка.

Турнирная таблица АПЛ
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