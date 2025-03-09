Агент Левандовского высказался о будущем 36-летнего форварда в «Барселоне»

Агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, ответил на вопрос о будущем 36-летнего футболиста в каталонском клубе.
«Роберт останется в «Барсе» на следующий сезон, это точно на 100%. Он счастлив в клубе. У него есть контракт, который Роберт будет соблюдать до конца.
Предложение из Саудовской Аравии? Мы его не получали», — приводит слова Захави журналист Фабрицио Романо со ссылкой на 365scores.
В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.
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