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Агент Левандовского высказался о будущем 36-летнего форварда в «Барселоне»

Агент Левандовского высказался о будущем 36-летнего форварда в «Барселоне»
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Агент Пини Захави, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Роберта Левандовского, ответил на вопрос о будущем 36-летнего футболиста в каталонском клубе.

«Роберт останется в «Барсе» на следующий сезон, это точно на 100%. Он счастлив в клубе. У него есть контракт, который Роберт будет соблюдать до конца.

Предложение из Саудовской Аравии? Мы его не получали», — приводит слова Захави журналист Фабрицио Романо со ссылкой на 365scores.

В нынешнем сезоне Левандовски принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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