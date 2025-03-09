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Файзуллаев: смотрю каждую игру Хусанова, его переход в «Манчестер Сити» — топ

Файзуллаев: смотрю каждую игру Хусанова, его переход в «Манчестер Сити» — топ
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос, видел ли он дебют соотечественника Абдукодира Хусанова в составе «Манчестер Сити», в который узбекистанский футболист перешёл из «Ланса» в минувшем январе.

«Конечно, видел, как Абдукодир Хусанов дебютировал за «Манчестер Сити». Мы с ним списывались, смотрю каждую его игру. Его переход в «Манчестер Сити» — топ», — приводит слова Файзуллаева ТАСС.

Хусанов дебютировал в составе «горожан» во встрече 23-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (3:1), которая состоялась 25 января. Всего за английский клуб 21-летний защитник провёл семь матчей во всех турнирах, где отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2029 года.

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