Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком»

«Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком»
Комментарии

«Зенит» планирует обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). Об этом «Чемпионату» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников добавил, что возможная отмена красной карточки связана с оскорблениями от болельщиков «Факела», на которые во время матча не отреагировала судейская бригада.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19'     0:2 Кассьерра – 57'    
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'

Сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в матче 21-го тура чемпионата России. Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Вендел пропустит матч РПЛ со «Спартаком» по причине удаления за неприличный жест

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android