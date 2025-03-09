«Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком»
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«Зенит» планирует обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). Об этом «Чемпионату» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников добавил, что возможная отмена красной карточки связана с оскорблениями от болельщиков «Факела», на которые во время матча не отреагировала судейская бригада.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 19' 0:2 Кассьерра – 57'
Удаления: Якимов – 37' / Вендел – 74'
Сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в матче 21-го тура чемпионата России. Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.
Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Самые титулованные футбольные клубы России:
Комментарии
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