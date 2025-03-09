«Зенит» будет пытаться отменить красную карточку Венделу перед матчем со «Спартаком»

«Зенит» планирует обратиться в КДК с просьбой отменить красную карточку полузащитнику Венделу, полученную в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). Об этом «Чемпионату» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Один из собеседников добавил, что возможная отмена красной карточки связана с оскорблениями от болельщиков «Факела», на которые во время матча не отреагировала судейская бригада.

Сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» в матче 21-го тура чемпионата России. Игра состоится 16 марта и пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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