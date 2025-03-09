Компани: даже вдесятером «Бавария» должна была обыгрывать «Бохум»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани считает, что его команда не должна была уступать в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Бохумом» (2:3), несмотря на игру вдесятером с 43-й минуты, когда красную карточку получил полузащитник Жоау Пальинья.

«Поздравляю «Бохум». Мы расстроены. Хорошо начали и не должны были получать красную карточку. Но даже вдесятером мы были обязаны победить в этой встрече или хотя бы не проиграть. Сегодня этого не произошло. Не ищем оправданий, команда потерпела поражение.

Проанализируем это. Нужно взять на себя ответственность и правильно отреагировать. Даже с 10 футболистами на поле «Бавария» должна побеждать в матчах или просто не проигрывать. «Бохум» заслуживает чувствовать себя победителем, знаю, сколько на это требуется сил. Для нас сейчас важна следующая игра», — сказал Компани после матча.

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