Ари: прочитал в СМИ, что хочу пригласить Погба в «Торпедо». Но это же ерунда!

Спортивный директор «Торпедо» Ари опроверг информацию об интересе московского клуба к французскому полузащитнику Полю Погба.

«Нам нужно меньше говорить и больше работать, идти от матча к матчу. Тогда и результат будет. Плюс бывает, что говоришь одно, а пишут совсем другое. Много раз такое было. Недавно позвонили и спросили: «Правда, что ты хочешь подписать Погба?» Я ответил: «Кто же откажется от такого футболиста? Но мы не в состоянии предложить ему большую зарплату, а на маленькую он не пойдёт». Потом читаю в медиа: «Ари хочет пригласить Погба в «Торпедо». Ну это же ерунда!» — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.