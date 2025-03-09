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Ари: прочитал в СМИ, что хочу пригласить Погба в «Торпедо». Но это же ерунда!

Ари: прочитал в СМИ, что хочу пригласить Погба в «Торпедо». Но это же ерунда!
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Спортивный директор «Торпедо» Ари опроверг информацию об интересе московского клуба к французскому полузащитнику Полю Погба.

«Нам нужно меньше говорить и больше работать, идти от матча к матчу. Тогда и результат будет. Плюс бывает, что говоришь одно, а пишут совсем другое. Много раз такое было. Недавно позвонили и спросили: «Правда, что ты хочешь подписать Погба?» Я ответил: «Кто же откажется от такого футболиста? Но мы не в состоянии предложить ему большую зарплату, а на маленькую он не пойдёт». Потом читаю в медиа: «Ари хочет пригласить Погба в «Торпедо». Ну это же ерунда!» — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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