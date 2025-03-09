Ари сравнил владельца «Торпедо» Соболева с Галицким

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари сравнил владельца автозаводцев Леонида Соболева с хозяином футбольного клуба «Краснодар» Сергеем Галицким.

«Оба хорошо разбираются в футболе. У них похожий стиль управления. Я пока ещё не так хорошо знаю Леонида, но, думаю, он тоже эмоционально болеет за свою команду. В футболе невозможно оставаться спокойным!» — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последней командой Ари стал его собственный клуб «Атлетико Сеаренсе», за который он выступал до декабря 2024 года. После завершения карьеры игрока экс-форвард занял пост спортивного директора московского «Торпедо».