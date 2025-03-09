Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ницца — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ари сравнил владельца «Торпедо» Соболева с Галицким

Ари сравнил владельца «Торпедо» Соболева с Галицким
Комментарии

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари сравнил владельца автозаводцев Леонида Соболева с хозяином футбольного клуба «Краснодар» Сергеем Галицким.

«Оба хорошо разбираются в футболе. У них похожий стиль управления. Я пока ещё не так хорошо знаю Леонида, но, думаю, он тоже эмоционально болеет за свою команду. В футболе невозможно оставаться спокойным!» — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Последней командой Ари стал его собственный клуб «Атлетико Сеаренсе», за который он выступал до декабря 2024 года. После завершения карьеры игрока экс-форвард занял пост спортивного директора московского «Торпедо».

Материалы по теме
«Галицкий сказал: Ари, не покупай клуб!» Самое неожиданное назначение зимы в нашем футболе
Эксклюзив
«Галицкий сказал: Ари, не покупай клуб!» Самое неожиданное назначение зимы в нашем футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android