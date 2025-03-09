«Реал» выразил соболезнования «Барселоне» в связи с кончиной врача сине-гранатовых

Мадридский «Реал» на официальном сайте принёс «Барселоне» соболезнования в связи с кончиной врача первой команды сине-гранатовых Карлеса Миньярро Гарсии, о которой стало известно в субботу, 8 марта.

«Футбольный клуб «Реал», его президент и Совет директоров глубоко скорбят в связи с кончиной доктора футбольного клуба «Барселона» Карлеса Миньярро Гарсии.

«Реал» хочет выразить свои соболезнования и свою любовь всем его родственникам, товарищам по команде, «Барселоне» и всем его близким.

Покойся с миром», — написано на сайте «сливочных».

В связи со смертью Гарсии в субботу, 8 марта, был отменён матч 27-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Осасуной». В СМИ появилась информация, что эта встреча может быть проведена 26 апреля или 21 мая.

Материалы по теме Мбаппе выразил соболезнования в связи с кончиной врача «Барселоны»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: