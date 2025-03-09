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Экс-форвард «Спартака» и сборной России Ари объяснил, почему не хочет быть тренером

Экс-форвард «Спартака» и сборной России Ари объяснил, почему не хочет быть тренером
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Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Ари, ныне занимающий пост спортивного директора московского «Торпедо», объяснил, почему не хочет быть тренером.

«Мне нравится находиться на поле, помогать, показывать молодым, как подстроиться под мяч или пробить по воротам. Но тренерство — это не моё. Мне кажется, это самая тяжёлая профессия в футболе. Постоянный стресс! В Бразилии в штате многих профессиональных клубов есть психологи. Футболисты и тренеры нередко прибегают к такому способу разгрузки. Я как-то спросил у Олега: «Практикуется ли такое в России?» Он ответил: «Я в порядке, а как у остальных — не знаю» (улыбается)… Олег привык жить и работать в таком режиме, я — нет. На сборах в Турции я впервые близко наблюдал за работой тренерского штаба. Видел, как много и серьёзно они трудятся. Уверен, что при таком подходе и наша команда добьётся хороших результатов», — сказал Ари в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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